Camion danneggia la linea elettrica al passaggio a livello: caos treni

VENEZIA - Un camion stamani ha danneggiato la linea elettrica ed un passaggio a livello sulla tratta ferroviaria fra Cittadella e Castelfranco Veneto che è rimasta bloccata per ore. Lo rende noto Rfi che ha comunicato che il servizio è stato garantito con l'utilizzo di bus sostitutivi.



Secondo Rfi il mezzo pesante non ha rispettato il Codice della Strada, le sue dimensioni sarebbero state superiori alla sagoma limite prevista. L'incidente è avvenuto alle 7.40. I tecnici di Rfi sono intervenuti per riparare il danno e ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione ferroviaria. Gli effetti dell'interruzione hanno fatto registrare rallentamenti fino a 60 minuti per otto treni regionali, e 4 limitati e un treno cancellato. Il danno alla linea elettrica ha provocato ritardi anche sulla linea Bassano - Venezia Mestre.

