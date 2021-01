Trattore scivola nel Bacchiglione durante lo sfalcio: l'operatore si salva

VICENZA - Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Riviera Berica a Vicenza per il recupero di un trattore finito in acqua questa mattina nel Bacchiglione durante i lavori di sfalcio dell'argine del fiume. Illeso l’operatore che si trovava a bordo del mezzo agricolo il quale è riuscito a mettersi in salvo. I vigili del fuoco intervenuti con una squadra nautica, hanno predisposto a valle i panni assorbenti per la perdita delle sostanze oleose e idrocarburi del trattore.

Constatata l’impossibilità di operare con l’autogrù è stato fatto intervenire un escavatore cingolato, il quale dopo avere consolidato l’argine, rompendo la parte ghiacciata del terreno, si è portato in prossimità del mezzo caduto in acqua. I sommozzatori dei vigili del fuoco intervenuti da Venezia, coadiuvati dal personale di seconda partenza, hanno agganciato il trattore il quale è stato trascinato per qualche decina di metri per dopo essere issato in sicurezza sull’argine. Le operazioni di recupero del mezzo da parte dei vigili del fuoco sono terminate al tramonto.

