Bovolenta. Uccisa a coltellate, il maltempo ferma le ricerche del compagno: il furgone di Pittarello sarebbe in fondo al Bacchiglione

BOVOLENTA (PADOVA) - La piena causata dal maltempo nel fiume Bacchiglione impedisce la ripresa delle operazioni per il recupero del mezzo individuato ieri in acqua a Bovolenta, che potrebbe corrispondere al furgone di Alberto Pittarello, compagno di Sara Buratin, trovata morta accoltellata nella casa della madre.

Sul posto i vigili del fuoco, assieme ai carabinieri del Nucleo investigativo. La forte corrente e l'eccezionale portata d'acqua del fiume, in fase di piena, non consentono ancora ai sommozzatori di lavorare in sicurezza.