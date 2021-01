VERONA - Un uomo di 52 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di oggi a Rivoli Veronese, in zona industriale. L'uomo, alla guida di una vespa Px 150, ha urtato contro un autoarticolato. Il 52enne è deceduto nonostante le prolungate manovre di rianimazione dei sanitari del Suem 118. La cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA