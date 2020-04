«Sono un carabiniere, dammi 2 mila euro»: denunciato 46enne padovano

POJANA MAGGIORE - Ha tentato di estorcere una cospicua cifra ma alla fine è stato denunciato, finendo nei guai. Oggi (sabato 11 aprile) i carabinieri della stazione di Noventa Vicentina hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per tentata estorsione, S.C, 46enne, residente a Montagnana.



Le indagini da parte dei militari erano state avviate nelle settimane precedenti a seguito della denuncia presentata da un 37enne residente a Pojana Maggiore, che riferiva di aver ricevuto la telefonata da parte di un individuo che, qualificandosi come carabiniere in servizio in un comando stazione della zona,gli aveva intimato di consegnargli la somma di 2 mila euro, senza indicarne il motivo, richiesta che gli perveniva per più giorni consecutivi.



I militari, attraverso il numero di telefono chiamante, sono risaliti al 46enne padovano, appurando che quale unico utilizzatore si era reso responsabile di quanto denunciato dalla parte lesa. L'Autorità Giudiziaria berica informata dell'accaduto valuterà i conseguenti provvedimenti.