I Simply Red tornano in Italia: il 3 luglio a Marostica, la sera prima Johnny Depp e Alice Cooper

MAROSTICA - Dopo un 2022 intenso che ha visto la band esibirsi in 73 spettacoli davanti a oltre 600mila persone in tutta Europa, i Simply Red annunciano una nuova serie di spettacoli estivi europei per il 2023 che li porterà ad esibirsi in 5 concerti anche a Marostica (Vicenza).

«Io e la band non vediamo l'ora di tornare in Europa la prossima estate per esibirci per tutti voi. Questo tour è tutto incentrato sul groove. Get on down!», dice Mick Hucknall, il cantautore e frontman dei Simply Red sin dall'inizio nel 1985, aiutato dal sassofonista di lunga data Ian Kirkham dal 1986. L'attuale formazione è la stessa dal 2003 e in questo nuovo tour suonerà tutte le principali hits del gruppo. «Voglio che si divertano a suonare, che la folla si alzi e si muova e che tutti ci mettano il cuore. Si tratta di catturare il ritmo», aggiunge ancora Mick. Queste le date italiane: 27 giugno Trani, 28 giugno Macerata, 1 luglio Lucca, e il 4 luglio Stupinigi (Torino).

Johnny Depp

Tempo di annunci per il Marostica Summer Festival 2023: la nona edizione di uno dei festival musicali più importanti della scena italiana si aprirà il 2 luglio con l’unica data italiana degli Hollywood Vampires, la “best bar band in the world” formata dall’attore e musicista Johnny Depp con Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen, per continuare appunto il 3 luglio con i Simply Red, capitanati da Mick Hucknall.

Si esibiranno in Piazza degli Scacchi, luogo ideale per la musica dal vivo e per i grandi eventi: dopo 4 anni di assenza, il supergruppo americano Hollywood Vampires tornerà in Italia in un unico esplosivo spettacolo. L'autodefinita "miglior band da bar del mondo" - composta dai membri principali e dalle leggende del rock Alice Cooper,

, Joe Perry degli Aerosmith e il chitarrista Tommy Henriksen - tornerà a calcare un palcoscenico italiano . Non fanno mistero del loro amore per il rock'n'roll britannico classico, arricchiscono quindi i loro set con brani di The Who, Led Zeppelin, David Bowie, Motörhead e altri.

La nona edizione di Marostica Summer Festival è organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica, con il patrocinio di Regione del Veneto e Provincia di Vicenza.

Biglietti

Hollywood Vampires – 2 luglio 2023 (ore 21.30) Pit area posto in piedi: € 78+diritti di prevendita. Posto in piedi: € 52+ diritti di prevendita

Tribuna € 69+diritti di prevendita

Biglietti disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di mercoledì 9 novembre su ticketone.it