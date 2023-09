Montecchio Maggiore. La scuola elementare dove ai bambini si fanno lezioni di gentilezza ed educazione

MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA) - Buone maniere ed educazione entrano nelle scuole elementari a Montecchio Maggiore, cittadina vicentina, dove stamani si è tenuta la consegna ufficiale del libro «Tutti a scuola, Corso di Gentilezza-Buone norme di comportamento» dell'autrice vicentina Angelica Montagna.

Il testo di Angelica Montagna si sviluppa in 15 capitoli, per altrettante lezioni in classe, suddivisi in tre parti: le «Regole», «Vediamo che cosa abbiamo imparato» e un gioco propedeutico diverso. Prendendo in esame diversi aspetti della vita dei bambini e della loro quotidianità, il volume intende essere una sorta di vademecum sul corretto atteggiamento da tenere nelle diverse situazioni, facendo in modo che l'alunno impari giocando con i compagni.

La prefazione è un «Elogio alla Gentilezza» scritto da Francesco Alberoni.



Dall'inizio del 2022 il libro è stato distribuito a circa 20mila bambini in Veneto. Per le dirigenti scolastiche, Serena Gavagnin e Francesca D'Antuono, «la gentilezza deve essere intesa come accoglienza, ascolto e dialogo, incontro: lavoriamo quotidianamente in questa direzione e questo libro verrà utilizzato come guida per le iniziative messe in atto in classe».