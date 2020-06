Sarego. L'auto si schianta contro un impianto di carburante: il motore si stacca e vola a terra Foto

Ultimo aggiornamento: 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poco dopo le 7 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 5OO, in via Veneto, a Sarego per un’auto finita contro i tubi di sfiato di un impianto carburante: nessuna persona ferita.Ildella Ford Fiesta a causa dell’impatto si è completamenedal telaio, illeso il conducente.I pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza i luoghi e l’auto fino all’arrivo del carro attrezzi che ha rimosso l’auto e resti sparsi sulla carreggiata. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco son terminate dopo circa un’ora e mezza.