SANDRIGO - Tragedia sulla strada a Sandrigo: un motociclista di 62 anni è morto sotto le ruote di un camion a rimorchio. E' successo oggi verso le 12 in via Chizzalunga. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno liberato l'uomo, morto sul colpo come accertato dal medico del Suem, rimasto incastrato con la moto una Ducati 849 sull'asse posteriore del camion. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.