Oggi l'addio a Fabrizio, morto correndo sul Grappa: il ricordo degli amici runner

CASSOLA/SAN ZENONE - La sua passione numero uno era la montagna, era il Grappa. E sul Grappa ha lasciato la vita. Il destino lo ha portato a scivolare mentre faceva una delle sue corse libere, a morire in fondo a una scarpata. Oggi è la giornata dell'addio a Fabrizio Bevilacqua, 36 anni, il runner morto sul "suo" monte durante una sfortunata uscita, una delle mille in piena libertà. Non a caso nel suo profilo facebook aveva scelto una foto simbolo: la sua figura che corre libera, probabilmente durante un trail, lungo un crinale erboso del massiccio. Era uno dei runner del team Emme Running, di Cassola.

Le esequie si svolgono oggi alle 16 nella chiesa di San Zenone degli Ezzelini, dove la salma arriverà dall'ospedale di Castelfranco. Fabrizio viveva a Bassano con la compagna Laura, gli amici raccontano che stava anche cercando una casa più grande, faceva progetti di vita, ma era originario di San Zenone dove vive la sua famiglia, la mamma Paola, il papà Moreno. Ha lasciato nel dolore anche la sorella Annalisa, i nipoti, il nonno Silvano, un mucchio di amici e conoscenti.

L'ultima corsa registrata dal Gps

Sabato 30 maggio mattina stava salendo sul sentiero del Cavallo, da Valle Santa Felicita verso le alte quote del Grappa. Il Gps del suo orologio ha registrato tutto, scaricando i dati sul sito Strava, dove si monitorano le performance dei runner. Su Strava sono ancora conteggiate le corse monitorate di Fabrizio: 1.182, oltre a decine di tour in bici. I suoi amici runner hanno potuto così rivedere cosa è accaduto a Fabrizio. Era partito forte, poi lungo la ripida salita ha rallentato molto. Lì, in un tratto di sentiero problematico, verso le 10.15 probabilmente, la tragedia. Sul posto è stata poi trovata la sua mascherina, un'ipotesi è che si sia sbilanciato per raccoglierla. Oppure un piede in fallo, o un malore.



«Quel sabato -spiega, il runner che guida l'Emme runnig team - verso le 13, quando è scattato l'allarme, io ho subito contattato i nostri runner che si stavano allenando sul Grappa, a Campo Solagna e in altre località, Una decina di loro si è subito recata verso il sentiero del Cavallo, per iniziare le ricerche e dare una mano ai soccorritori. Poi è stato ritrovato dopo le 17. Lui era uno vero, quando gli parlavi di montagna vedevi che la sua attenzione aumentava».

L'impegno solidale

Fabrizio Bevilacqua era tutto famiglia, sentimenti, corsa e lavoro (impiego nel settore trasporti). Con diversi impegni solidali. Per un suo compleanno si era impegnato a chiedere donazioni per l'Ail, Associazione Italiana contro leucemie e linfomi e mieloma. «Ho scelto questa organizzazione no profit perché il suo obiettivo è molto importante per me e spero che prenderete in considerazione la possibilità di offrire un contributo per festeggiare con me. Ogni piccola donazione mi aiuterà a raggiungere il mio obiettivo» scriveva sui social.

«Forte, pazzo e intelligente»

«Oggi abbiamo perso un amico, un compagno di mille avventure. Sei caduto nei luoghi che amavi tantissimo, nei tuoi percorsi quasi giornalieri. Nelle tue montagne eri uno spirito libero. Ciao Fabrizio come dicevi tu: la tua family ER Team» lo hanno ricordato gli amici runner. «Fabrizio faceva parte del nostro gruppo già da otto anni - spiega Mirko Chemello -. L'ho descritto come un ragazzo simpatico, un forte atleta, era pazzo ed intelligente, amante della montagna e di mille avventure vissute assieme. Era un esperto di quei luoghi, quando tornava dal sentiero del Cavallo passava in negozio per un caffè. La montagna gli ha dato molto ma purtroppo gli ha anche tolto tutto. Voglio pensare che ora Fabrizio continuerà a correre e volare in alto. Gli dedicheremo sicuramente qualcosa in futuro ma credo sia ancora presto per decidere». Al funerale di Fabrizio gli amici runner arriveranno con le magliette azzurre del team.

