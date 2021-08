Cade con il parapendio, frattura cervicale: ricoverato in gravi condizioni

ROSA' - Un 59enne olandese, P.M.R.R., è precipitato questo pomeriggio con il parapendio in via Rossini a Rosà, cadendo da circa 20 metri in un appezzamento agricolo. L'uomo ora si trova ricoverato in ospedale a Vicenza in prognosi riservata per una sospetta frattura cervicale. Sul posto i carabinieri di Rosà. Era partito con alcuni amici da Borso del Grappa e sono stati gli amici, che lo hanno visto precipitare, ad allertare i soccorsi. Sul posto i carabinieri di Rosà e l'ambulanza del Suem.