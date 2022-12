Il prefetto Signoriello lascia Vicenza per Trieste. Al suo posto arriva Caccamo

VICENZA - Il sindaco Francesco Rucco ha incontrato a Palazzo Trissino il prefetto di Vicenza Pietro Signoriello, in vista dell’ormai prossima destinazione allo svolgimento delle funzioni di prefetto di Trieste e di commissario del Governo per la Regione Friuli Venezia Giulia. La visita è stata l’occasione per il prefetto per esprimere la propria gratitudine e il proprio saluto di commiato all’intera comunità provinciale.

«Salutiamo il prefetto Signoriello – ha commentato il sindaco Francesco Rucco - che lascia Vicenza per una destinazione altrettanto importante come quella di Trieste. Sono stati quattro anni di collaborazione a stretto contatto, caratterizzati da una pandemia mondiale e da una guerra che ha comportato difficoltà socio economiche anche per il nostro territorio. Lo ringrazio quindi per tutti gli sforzi messi in campo con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica».

«Nel 2019 come primo atto del mio insediamento - ha affermato il prefetto Pietro Signoriello – sono venuto a rendere omaggio al sindaco e presidente della Provincia Francesco Rucco. Allo stesso modo, con questa ultima visita a Palazzo Trissino, mando un commosso e compiaciuto saluto a tutta la comunità berica. Auguro ai vicentini di avere un futuro di benessere e sicurezza, possibilmente con la conclusione delle condizioni di crisi internazionale in cui ci muoviamo ormai da troppo tempo. Arrivederci quindi non come prefetto ma come cittadino, sono sicuro che tornerò spesso per godere di tutte le bellezze di Vicenza».

Subito prima di Natale era stato annunciato l'arrivo in prefettura, al posto di Signoriello, di Salvatore Caccamo. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha spiegato: «Benvenuto e complimenti per la nomina al dottor Caccamo. Ringrazio il dottor Signoriello, nominato nuovo Prefetto di Trieste, per la proficua collaborazione e il grande lavoro svolto in questi anni a Vicenza e in Veneto». «Nel ringraziare nuovamente il dottor Signoriello per il proficuo lavoro svolto a Vicenza, e nei tanti anni trascorsi in Veneto - ha proseguito Zaia -, assicuro al dottor Caccamo la massima disponibilità della Regione a proseguire tale collaborazione nel rispetto delle rispettive competenze».