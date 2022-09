Salvataggio di una poiana ferita e incastrata nel filo spinato: liberata dai pompieri

ASIAGO - Un bell'esemplare di poiana è rimasta incastrata, durate il volo, in una recinzione di filo spinato. Non riusciva a liberarsi, perciò ieri nel tardo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in località Sasso ad Asiago per liberare l'uccello rapace, impigliato e ferito tra i fili dotati di dolorosi "artigli".

I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno liberato la poiana, che è stata affidata alla donna che aveva richiesto il soccorso, la quale si è incaricata di portare il rapace da un veterinario a Thiene per le cure e valutare se può tornare a volare.