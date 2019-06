Giovane falco trovato al teatro Olimpico e poi salvato dai vigili urbani

di Luca Pozza

VICENZA - Aveva trovato riparo nell', in piazza Matteotti a Vicenza. Ma era evidente che le sue condizioni non erano buone, così alcuni passanti hanno chiamato gli agenti dellaper un intervento davvero atipico.L'animale salvato è un, ovvero un esemplare di "": domenica pomeriggio i poliziotti lo hanno catturato e trasportato al Centro rapaci di Arcugnano dove il responsabile Alberto Fagan ha accolto il falco confermandone lo stato di malnutrizione. Adesso il rapace è sotto cura e in tempi brevi potrà essere liberato nei boschi dei colli Berici, da dove quasi sicuramente proveniva.