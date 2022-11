Piovene Rocchette. Mediatore immobiliare senza alcun titolo, denunciati anche i suoi clienti

VICENZA - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza, a seguito di una segnalazione da parte della Camera di Commercio, hanno individuato una Società di Capitali che esercita abusivamente l’attività di mediazione immobiliare a Piovene Rocchette.

A seguito degli accertamenti svolti dai Finanzieri della Compagnia di Schio, sono stati incrociati i dati contenuti nella documentazione acquisita presso l’agenzia, le informazioni ottenute tramite approfondite analisi delle banche dati in uso al Corpo, nonché le dichiarazioni rese da alcuni clienti sentiti in atti dai militari. Al termine dell’attività ispettiva è stato possibile appurare che l’agenzia immobiliare svolgeva attività di mediazione immobiliare in assenza dei requisiti previsti dalla legge. E' stato accertato che il legale rappresentante della società curava tutti gli aspetti delle trattative con i clienti, come le visite presso gli immobili da acquistare o affittare, i rapporti con tecnici abilitati per rilascio di certificazioni e, in alcuni casi, presenziando anche al rogito finale, prerogative esclusive dei mediatori immobiliari iscritti nella sezione Rea del Registro delle Imprese, ai quali sono richiesti precisi requisiti morali e professionali quali, tra gli altri, l’assenza di condanne per determinati reati, nonché di provvedimenti antimafia, la frequentazione di un corso di formazione specifico e il superamento di un apposito esame. A suo carico è stata irrogata una sanzione amministrativa per un importo che va da € 7.500,00 ad € 15.000,00 ed è stata inoltrata una segnalazione alla Camera di Commercio berica per l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del medesimo e dell’agenzia immobiliare con cui operava.

Nell’ambito delle investigazioni eseguite, inoltre, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Vicenza sei soggetti che, in qualità di parti del contratto, hanno falsamente dichiarato di non essersi avvalsi di mediatori e di non aver sostenuto nessuna spesa per la mediazione mobiliare.