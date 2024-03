Zaia: «Pedemontana e A4 saranno unite il 3 maggio». E non esclude una nuova corsia

VICENZA -

Il 3 maggio, semprechè non ci siano micro spostamenti, dovremo aprire i due collegamenti verso Milano e verso Venezia per congiungersi direttamente con la A4

. Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia , a Cavaso del Tomba in occasione dell'apertura della Spv Pedemontana. Zaia non ha escluso una ulteriore corsia nella Pedemontana perchè "in un futuro che non andrà al di là del tempo, questa sarà una infrastruttura molto percorsa e penso che due corsie non saranno sufficienti". Riferendosi al buon esito dei dati sull'affluenza turistica, Zaia ha sottolineato anche l'importanza della Pedemontana "che sta crescendo, ed è un dato positivo: il 50% degli arrivi turistici sono rappresentati da stranieri e l'incremento del 30% e degli Stati Uniti".