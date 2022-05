Famila travolgente a Bologna, lo scudetto è di Schio: dominata la stagione con il triplete

SCHIO - Il tempio del Paladozza di Bologna, con 3476 spettatori (ingresso libero), è la cornice ideale per l'11° scudetto del Famila Wuber Schio, il club di riferimento in questa era del basket italiano al femminile. Il successo esterno (69-84) sulla Virtus definisce lo slam italiano di Schio, che completa la stagione dei trionfi in Supercoppa, Coppa Italia e campionato con lo show offensivo di gara4 sull'onda dei 22 punti di Sandrine Gruda e dei 21 di Kitija Laksa, che chiude una finale-scudetto da quasi 20 punti di media con un favoloso 59% da tre. I

l Famila dimentica la beffa di gara3, persa sulla sirena, e con un nuovo assetto, Crippa e Verona in quintetto, Mestdagh sostituita da De Shields a referto parte subito forte, contando sul consueto predominio a rimbalzo (+46 nella serie). Gruda segna i primi 8 punti di Schio, poi si scatena Laksa, mentre la V nera si regge su Dojkic (26), unica a segnare su azione tra le bianconere nei primi 14'. Ma proprio un antisportivo della croata su Laksa apre il parziale di 10-0 che genera la fuga del Famila (16-31 al 12') che risulterà decisiva. L'attacco veneto è uno spettacolo, con otto canestri su azione di fila per salire al 70% da due e al 50%, e i 50 punti di metà gara (32 dei quali di Laksa e Gruda) sono la diretta conseguenza.

Al rientro dalla pausa, 5 punti di Crippa e la tripla di Sottana (12), al suo sesto scudetto, danno il +26 (42-68) che lancia la festa con un quarto d'anticipo.

SENZA STORIA

La società del patron Cestaro riconquista il tricolore dopo tre anni, e con l'11° titolo nelle ultime 17 edizioni Schio giunge a -1 da Vicenza. Coach Dikaioulakos è invece il quarto tecnico straniero a vincere lo scudetto. La novità, semmai, è legata all'avversaria sconfitta dal Famila in finale sia di Coppa Italia che dei playoff (in entrambi i casi con Laksa mattatrice), la Virtus Bologna che in entrambi i tornei ha superato Venezia e che rappresenta la novità al vertice della A1 donne. Dove punta a eguagliare la sezione maschile del club, finalista di Eurocup e favorita per rivincere lo scudetto. Ma contro Schio, dominatrice fin dall'avvio del campionato, quest'anno non c'è stata storia.

Foto: trionfo orange a Bologna (dal sito della società)