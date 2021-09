Omicidio di Rita Amenze: il marito Pierluigi Pellizzari confessa dove ha nascosto la pistola

Pierangelo Pellizzari non ha di nuovo risposto alle domande del pm. Il 61enne, accusato per la morte della moglie Rita Amenze avvenuto venerdì scorso a Noventa Vicentina. Nel corso del faccia a faccia con il Gip Roberto Venditti Pellizzari si è avvalso della facoltà di non rispondere per la seconda volta, dopo l'interrogatorio avvenuto il giorno dell'arresto davanti ai pm Blattner e Parisi. Il 61enne residente a Villaga (Vicenza) ha però rilasciato spontanee dichiarazioni fornendo agli investigatori elementi utili per il ritrovamento dell'arma del delitto, una pistola semiautomatica scomparsa dopo la tragedia e che potrebbe essere stata gettata nelle campagne della zona del Basso Vicentino, attorno all'abitazione di via Quargente. E' durato poco meno di un'ora l'interrogatorio di convalida.

APPROFONDIMENTI VICENZA Rita Amenze, prima dell'omicidio l'ex marito ha preso un... VICENZA Rita Amenze, uccisa dall'ex marito: il caffè al bar prima... CRONACA Vicenza, arrestato il marito di Rita Amenze uccisa con 4 colpi di... ITALIA Vicenza, uccide l'ex davanti alle colleghe, poi fugge: è... VICENZA Vicenza, Rita Amenze uccisa davanti ai colleghi: arrestato l'ex... NAPOLI Napoli, anziana fatta a pezzi trovata in una borsa. Il figlio:... CAGLIARI Uccide la moglie a coltellate e chiama i carabinieri: l'uomo... IL CASO Maurizio, ucciso per un parcheggio, scarcerato uno degli aggressori:... LA STORIA Camilla Compagnucci, il papà: «La mia bimba uccisa due...

Uccisa con 4 colpi di pistola

Nel frattempo domani sarà eseguita l'autopsia sul corpo della trentenne, freddata con almeno quattro colpi, e sempre per la giornata di mercoledì alle 20,30 nel comune di Noventa Vicentina si terrà una fiaccolata per ricordare Rita.

Rita Amenze è la 45a donna uccisa da un uomo in Italia nell'anno in corso, una lista che nel frattempo si è purtroppo allungata fino a quota 47, una strage che non si riesce a fermare.

Femminicidi in Italia