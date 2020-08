«Correte ho ucciso mio padre», 18enne litiga e poi accoltella a morte il genitore

ARZIGNANO - Un parricidio scuote la comunità vicentina di Arzignano già toccata dalla tragedia della 15enne uccisa dal pirata della strada: un uomo è stato ucciso dal figlio oggi, 19 agosto. L'omicidio è avvenuto in casa nel pomeriggio.



Il giovane - 18 anni - ha accoltellato il padre, un 45enne di origine indiana dopo una violenta lite,



È stato lo stesso ragazzo a chiamare il 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo della tragedia però, per la vittima non vi era più nulla da fare.



