Omicidio di Noventa Vicentina. Ammazza la moglie nel parcheggio e scappa in auto: Pellizzari è ancora in fuga

NOVENTA VICENTINA - Omicidio venerdì 10 settebre 2021 a Noventa Vicentina: gli ultimi aggiornamenti. La tragedia si è consumata ieri nel parcheggio dell'azienda dove lavorava la vittima, la 31 enne nigeriana Rita Amenze. Il suo assassino le ha teso un vero e proprio agguato: Pierangelo Pellizzari, il marito 61enne della donna, l'ha ammazzata a colpi di pistola, quattro, nel park della ditta Mf Funghi di via Fioccarde. Incredule e testimoni impotenti della tragedia, molte sue colleghe che come lei stavano per iniziare la loro giornata di lavoro nell'azienda. Le amiche hanno parlato delle violenze subita dal marito, che Rita voleva lasciare, una decisione maturata dopo essere tornata dalla Nigeria, dove era andata a trovare i due figli. La donna avrebbe compiuto 31 anni il 26 settembre prossimo.

Assassino in fuga