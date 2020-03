Uccise la moglie e simulò il suicidio: condannato a 30 anni di carcere

VICENZA - E' stato condannato a 30 anni di reclusione Angelo Lavarra, 44 anni, il metronotte di Marano Vicentino che nel novembre 2018 uccise la moglie Anna Filomena Barretta con un colpo di pistola e poi cercò di simularne il suicidio, ma fu incastrato dalle indagini svolte dai carabinieri. È la pena inflitta oggi, martedì 2 marzo, al palazzo di giustizia di Vicenza, dal giudice Maria Trenti.

Il tribunale berico ha accolto la richiesta del pubblico ministero Pilla, ordinando un ingente risarcimento (oltre 1 milione di euro complessivo) a tutte le parti civili, compreso il Comune di Marano che aveva chiesto dei danni simbolici e per il quale è stato deciso un risarcimento di 1.000 euro. L’assassino, reo confesso, ha ascoltato la sentenza a testa bassa e al momento della lettura della sentenza non ha avuto nessun segno di reazione: i suoi avvocati sono in attesa di avere in mano le motivazioni per poi decidere se presentare ricorso.

«Si tratta di un passaggio giuridico e politico molto importante per noi: le istituzioni hanno affermato unite e con chiarezza una condanna che stabilisce che la violenza di genere non ha cittadinanza», il commento del sindaco di Marano, Marco Guzzonato, che poi conferma: «Al nostro Comune, costituitosi parte civile nel processo, sono stati simbolicamente riconosciuti 1.000 euro, richiesti come parte lesa da questa terribile vicenda: la cifra sarà interamente destinata alle attività dello sportello donna del Comune di Marano, aperto lo scorso autunno e intitolato ad Anna Filomena Barretta. La comunità maranese ha sofferto molto per questa triste vicenda, ma ha anche saputo reagire e non smetterà di stare vicino idealmente e concretamente alle due figlie di Anna Filomena Barretta e a tenere vivo il suo ricordo».

