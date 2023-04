Neofascisti inaugurano una sede il 25 aprile, l'Anpi risponde con un corteo alla «provocazione»

VICENZA - Polemica a Vicenza per quella che viene definita una «provocazione neofascista» prevista per il 25 aprile. L'Anpi Vicenza annuncia una manifestazione di protesta contro il Mis, organizzazione neofascista che ha deciso di inaugurare la sede locale, aperta già da alcune settimane, proprio nella festa della Liberazione. L'Anpi, assieme ad altre sigle partigiane tra cui Avl, Aned e Anei, annuncia il corteo con partenza alle 15:00 all'interno del centro storico della città. «Confermiamo la nostra manifestazione - viene precisato - che si terrà in modo pacifico e ordinato, secondo le modalità concordate con la Questura, senza arrecare disturbo ai cittadini e senza alcuna tensione, da noi assolutamente né voluta né ricercata. Saremo in compagnia di tante donne e uomini che rappresentano la città democratica e antifascista che non può accettare in silenzio simili offese alla sua storia».

