Si rovescia semirimorchio di un camion e abbatte tre pali telefonici

NANTO - Si rovescia semirimorchio di un camion e finisce nel terreno sottostante il ciglio stradale in via Stona a Bosco di Nanto. E' accaduto verso le 18 di oggi. La motrice dell'autoarticolato che trasportava pietre è rimasta in strada, con il telaio tutto piegato. Illeso l'autista. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo che durante la fuoriuscita stradale ha abbattuto tre pali delle telefoniche. La circolazione lungo la strada è interrotta. Sul posto la polizia locale. L'intervento è tuttora in corso.



Ultimo aggiornamento: 19:23

