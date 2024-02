Nei locali 50 slot machine accese fuori orario, maxi multe ai gestori

VICENZA - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza proseguono la campagna di controlli sul territorio provinciale per contrastare, in maniera trasversale, i fenomeni di illegalità economico-finanziaria. Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di Arzignano hanno condotto decine di interventi per la verifica delle disposizioni regionali e comunali in materia di spegnimento, nelle fasce orarie “protette” (individuate, dalla Legge regionale, dalle 07:00 alle 09:00; dalle 13:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 20:00), delle slot machine.

Controlli specifici sono stati posti in essere presso una sala slot sita a Montecchio Maggiore (VI) e in tre attività ricettive nei comuni di Chiampo (VI) e Valdagno (VI), che hanno consentito di rilevare la presenza di complessivi 50 apparecchi da intrattenimento accesi in piena fascia oraria “protetta”.

Complessivamente, ai trasgressori, sono state contestate violazioni amministrative da 25 a 75 mila euro.

Inoltre, nell’ambito di mirati interventi a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei punti nevralgici delle aree urbane, i finanzieri di Arzignano hanno sequestrato, ad Arzignano (VI) e a Montecchio Maggiore (VI), decine di dosi di hashish. In particolare, due giovani sono stati segnalati al Prefetto della provincia di Vicenza per l’adozione dei pertinenti provvedimenti amministrativi connessi alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.