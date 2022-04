Ilenia, 36 anni, mamma e rallysta, stroncata da malattia. Il saluto dell'amica: «Ora corri nel cielo»

BASSANO - Se n'è andata ad appena 36 anni, la "mamma volante" Ilenia Ossato, sposata con Raffaele, con il quale ha avuto due splendidi ragazzi. Nel mondo dei rally era una nota navigatrice, appassionata, agonista e precisa. È lutto nel suo paese, Isola Vicentina, ma anche in tante altre parti del Veneto, nelle scuderie rallystiche, tra i colleghi di sport. Una malattia ha spento il suo sorriso.

APPROFONDIMENTI AZZANO DECIMO Barbara muore a 45 anni, sei mesi fa il malore da cui non si è... ARCADE Infermiera morta di malore a 29 anni, rinviato in funerale di... FIUMICELLO VILLA VICENTINA Mamma di 41 anni stroncata dal Covid: da un anno lottava contro la... SALBORO Violento scontro in Tangenziale a Padova: tre feriti, morta una donna... IL LUTTO Camponogara, Catty Monetti uccisa da una lunga malattia a 37 anni

Un male subdolo che l'ha vinta. Fino a pochi giorni fa Ilenia risultava attiva sui social, nel gruppo "Sei di Isola se..." il 15 marzo aveva chiesto informazioni per la ricerca di ripetizioni di matematica per una prima superiore. E si dimostrava molto sensibile alla vita della sua comunità, ad esempio qualche mese fa aveva postato foto e un testo per invitare chi aveva lasciato rifiuti vegetali in una zona del paese a non farlo più e a portare le ramaglie nelle zone idonee: «In caso contrario verrà sporta denuncia a chi di competenza (sappiamo chi è stato)».

La storica scuderia Bassano Rally Racing la ricorda così: «Difficile trovare le parole quando a lasciare questa vita terrena è una mamma giovanissima e una cara amica. La scomparsa di Ilenia Ossato ci coglie impreparati come un fulmine a ciel sereno e ci lascia sgomenti. Un abbraccio grande grande al marito e ai giovani figli, alla mamma, al caro papà Giuseppe e alla sorella Giovanna anch'essi da molti anni nostri amici e preziosi collaboratori. Ciao Ilenia, grazie dei sorrisi che ci hai regalato».

Anche il Montegrappa Legend ha manifestato il suo cordoglio: «Il Montegrappa Legend si stringe in cordoglio per la scomparsa della giovane amica e navigatrice vicentina Ilenia Ossato. Esprimiamo alla famiglia e a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla le nostre più sentite condoglianze! Riposa in pace Ilenia!».

Un lungo saluto pure dalla "famiglia" dell'Aci di Vicenza: «Il Presidente Luigi Battistolli e tutto l'Automobile Club Vicenza si stringono al marito, ai bimbi, al papà e alla mamma e a tutta la famiglia di Ilenia Ossato , donna, mamma e sportiva scomparsa ad un'età troppo giovane per un destino inaccettabile. Il suo sorriso rimarrà indelebile nella nostra memoria. La sua passione sarà esempio di sportività, sempre corretta e rispettosa di persone e regole. Ilenia, sarai sempre tra noi».

Ma tutto il mondo del rally piange Ilenia. Messaggi sono arrivati da Verona Corse, Scuderia Palladio, gli Ufficiali di gara scaligeri, New Star 3, Rally team Traverso e molte altre sigle e appassionati.

Una sua amica e collega nel mondo dei rally, Ilaria Bolchini, la ricorda con queste parole: «Eccoti qui nella tua postazione preferita. Un'altra grande navigatrice se ne è andata… Ho seguito tante tue gare dove hai corso con un grande Amico mio, ora corri lassu’ e sfreccia lassu’ in cielo..! Fai buon viaggio! 💜»