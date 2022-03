Violento scontro in Tangenziale a Padova: tre feriti, morta una donna di 37 anni. Traffico il tilt Foto Video

PADOVA - Incidente questa mattina, lunedì 28 marzo 2022, in Tangenziale a Padova, tra l'uscita 10 e 11 in direzione Padova Est, all'altezza dello svincolo di Salboro. Lo schianto è stato violentissimo ed ha coinvolto tre mezzi pesanti e due auto, e si è verificato intorno alle 8.30. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone, mentre una quarta è deceduta poco dopo. Si tratta di una donna padovana di 37 anni, Laura Lazzaro, nata ad Este e residente a Teolo. Era sposata e aveva un bimbo. Laura era conosciuta anche a Lozzo Atestino, dove aveva vissuto in precedenza.

Incidente oggi in Tangenziale: cosa è successo

Lo schianto è avvenuto, precisamente, sopra via Bembo, nel tratto di strada che prende il nome di Corso primo Maggio. Si è trattato di un tamponamento a catena, tutti i mezzi, infatti, viaggiavano in direzione Nord. Sono in totale 5 i mezzi coinvolti: un autoarticolato guidato da un 40enne padovano, V.A. - ferito lievemente -, un autocarro guidato da un padovano di 56 anni, M.M. - ferito medio -, una betoniera guidata da un veneziano di 49 anni, R.M. - rimasto illeso -, una Ford Fiesta guidata da un padovano di 23 anni, S.N. - ferito medio - e infine una Reanult Clio guidata dalla padovana Laura lazzaro di 37 anni, morta sul posto.



La circolazione sulla tangenziale è andata in tilt

I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i feriti che sono stati presi in cura dal personale del Suem, stabilizzati e trasferiti in ospedale. Niente da fare purtroppo per una donna, deceduta sul colpo come accertato dal medico. Sul posto le forze di polizia per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Il traffico sulla Tangenziale di Padova, intenso soprattutto nelle ore mattutine, è andato letteralmente in tilt.