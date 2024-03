Montecchio Maggiore. Perde il controllo dell'auto e finisce dentro il negozio Poke'

MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA) - Perde il controllo dell'auto e finisce dritto dentro un negozio, sfondando la vetrina d'entrata. L'incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte nella notte di sabato 16 marzo, in via Giacomo Matteotti - incrocio via Madonnetta, in centro a Montecchio Maggiore. Il conducente è rimasto ferito nello schianto.



I pompieri, arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza l'auto, mentre il conducente è stato preso in cura dal personale del Suem per essere trasferito in ospedale. L'auto, finita nel negozio, ha danneggiato alcune strutture portanti dell’edificio. I vigili del fuoco, insieme con un'impresa edile, hanno puntellato la struttura e nibito l'uso delle stanze nell’appartamento sovrastante.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.