Appello dei fan di Michele Merlo ad Amadeus: «Porta la sua musica sul palco di Sanremo»

ROSA' - Michele Merlo, Mike Bird, a Sanremo. I fan chiedono di portarlo sul palco, di portarci almeno la sua canzone "Farfalle". Michele morì il 6 giugno del 2021, a 28 anni. Cantante e cantautore di grandi speranze, già concorrente di X Factor e di Amici, era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna. Sulla sua morte proseguono le indagini. Ma ora, con Sanremo alle porte, c'è quel palco dell'Ariston su cui lui voleva salire: e chi gli vuole bene, chi apprezza la sua arte, preme per farlo "partecipare".

Sui social i fan dell'artista bassanese, di Rosà, con studi al liceo d'arte De Fabris di Nove, sono molto determinati. Da instagram è partito l'appello alla sua casa discografica, la Universal, per far suonare "Farfalle" sul palco: «Cara Universal, siamo qui a chiedervi di regalarci un pezzo di Michele Merlo: Farfalle. Dopo sei mesi la sua mancanza non si è affievolita e sentiamo forte il bisogno e l’urgenza di avere con noi la sua musica. Lo vogliamo al festival, lo vogliamo in radio, su Spotify e soprattutto nelle nostre vite. Non girate lo sguardo dall’altra parte, non ignorateci, Ascoltate il nostro appello per favore» e chiudono con l'hashtag #michelemerloasanremo

Qualche mese fa avevano scritto un altro post, ricordando che con "Mare" Michele aveva sfiorato la convocazione al festival. Il post della pagina "michelemerlo_persempre" riportava una lunga frase di Mike Bird, piuttosto sconsolata: «Penso a Sanremo, quando mi hanno rifiutato con "Mare", il mio pezzo preferito. Guardo la lista dei Big e mi chiedo se fino ad oggi ho sbagliato tutto o hanno sbagliato tutto gli altri. Oppure nessuna delle due. Sta di fatto che sono un ragazzo deluso e poco speranzoso, stanco e lavorativamente solo».

Ma i suoi fan hanno rilanciato: «Non hai sbagliato nulla. #michelemerlo #mikebird #giustiziapermichelemerlo #michelemerloasanremo #amadeusperfavoreascolta, lanciando quindi un forte richiamo anche al conduttore Amadeus. «Date uno spazio a Michele e alla sua musica» è l'appello lanciato in molte direzioni.

Foto dalla pagina Instagram "michelemerlo_persempre"