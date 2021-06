Michele è tornato a casa: in tanti a salutare Mike Bird nella camera ardente all'istituto Maria Ausiliatrice

ROSA' - Si è aperta questa mattina, all'Istituto Maria Ausiliatrice della sua Rosà, la camera ardente di Michele Merlo, il giovane cantante morto domenica 6 giugno all'ospedale Maggiore di Bologna a causa di un'emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante. Tante le persone, giunte anche da fuori regione, che in fila , mantenendo le distanze anti-assembramento, hanno portato a Mike Bird (questo il suo nome d'arte) l'ultimo saluto.

Sopra la bara, con tantissimi fiori e corone, è stato posizionato il cappellino che l'ex protagonista di Amici e X-Factor, utilizzava durante i suoi concerti e le esibizioni. Su un lato un libro in cui i suoi fans hanno lasciato frasi, ricordi e brevi stralci di poesie e canzoni. Nella struttura, consistente in una casa di riposo, la camera ardente potrà essere visitata anche nel pomeriggio di oggi e poi nella mattinata di domani (18 giugno), dalle 9 alle 11. Alle 17 sono poi previsti i funerali che si terranno allo stadio comunale Toni Zen, l'unica struttura in grado di soddisfare i criteri imposti dalle normativa per ingressi, spazi, parcheggi e viabilità.