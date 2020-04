Tragedia sfiorata a Val Liona: il vento spazza via un'impalcatura

VICENZA - Ha colpito varie zone della regione Veneto, anche se i danni maggiori si registrano nel Vicentino, nel Trevigiano e nel Veneziano (e in misura minore nel Padovano e nel Veronese) l'ondata di maltempo, caratterizzata da grandinate ma soprattutto da forte raffiche di vento che hanno divelto piante e spezzato rami.



Nel Vicentino il, precisamente nella frazione di, in via Pederiva, dove un'impalcatura per lavori edili (a cui si riferiscono le foto) è stata letteralmente strappata dal vento, volando sulla strada, in un momento in cui per fortuna non transitava nessuna auto. Nel resto della provincia berica richiesta di interventi per alberi e rami caduti anche a Schio (in via Pasubio), Caldogno, Bressanvido, Montebello Vicentino e Molvena.

Il capoluogo Vicenza è stata una delle zone più colpite dal vento, che ha costretto i vigili del fuoco a numerosi interventi. I pompieri sono intervenuti in via Baracca (nel quartiere dei Ferrovieri), a Borgo Casale, viale Ferrarin e in via Zamenhof la caduta di alberi e di piante pericolanti. Problemi anche in centro storico: in contra' San Paolo è stato necessario rimuovere macerie da un cantiere, in corso Fogazzaro per il crollo di un manufatto e in contra' Santo Stefano dove le raffiche di vento hanno sollevato alcune lamiere della copertura della cupola della chiesa.



