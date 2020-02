Malore in auto e schianto sulla "Fratellanza", maestro di sci muore dopo 13 giorni di agonia

BASSANO - Tragedia per una comunità bassanese e per i maestri di sci: Giovanni non ce l'ha fatta. Il 67enne Giovanni Caldana, residente a Bassano ma molto conosciuto anche in Altopiano, era rimaste coinvolto in un grave incidente 15 giorni fa, sabato 25 gennaio, a Campomezzavia di Asiago lungo la strada provinciale "Fratellanza" mentre stava andando all'impianto Larici-Val Formica dove - come al solito - doveva tenere una lezione di sci ai suoi allievi.



Alle 8.30 Caldana pare abbia accusato un malore, fatto sta che è uscito di strada finendo violentemente contro una roccia. Portato prima all'ospedale di Asiago e poi al San Bortolo di Vicenza è via via peggiorato fino al decesso avvenuto ieri. La direzione sanitaria ha disposto per l'autopsia.

Il 67enne maestro di sci - chiamato Gianni dagli amci - lascia la moglie e tre figli.

