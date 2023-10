Lonigo. All'alt della Finanza prima rallenta e poi accelera: rischia di investire l'agente, ma gli viene presa la targa

LONIGO (VICENZA) - Era riuscito a eludere un posto di blocco della Guardia di Finanza, ma è stato comunque identificato. Si tratta di un uomo di 35 anni, residente in provincia di Verona, con precedenti sospensioni della patente di guida, sia per eccesso di velocità, che per guida in stato d’ebbrezza. Intimato all'alt nel centro cittadino, ha prima rallentato la sua corsa per poi accelerare improvvisamente fuggendo senza fermarsi e rischiando di investire il finanziere che è stato costretto a spostarsi repentinamente all’indietro per evitare il pericolo.

È partito così l'inseguimento, in cui l'uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce nella notte, anche se l’equipaggio delle Fiamme Gialle è comunque riuscito a prender nota della targa dell'auto.

Il trasgressore non è riuscito dunque a evitare i vari verbali per le infrazioni al Codice della Strada. Dovrà rispondere poi anche del reato di “Resistenza a pubblico ufficiale” davanti al giudice, oltre a dover pagare sanzioni amministrative che possono arrivare fino ad € 517.