Venezia. Folle corsa in auto, nel tragitto sperona altre macchine: bloccato e ricoverato in clinica

VENEZIA - Una folle corsa in auto, speronando altri veicoli e scrivendo messaggi in cui diceva di volersi fare del male. Un uomo classe '70 del miranese ora è ricoverato in clinica dopo i fatti di ieri sera, 31 agosto.

Sembra che l'uomo avesse litigato con il compagno. Dopo di che è salito in auto ed è partito a tutta velocità. Lungo la tangenziale da Malcontenta a Caposile ha speronato diverse auto fino a che le forze dell'ordine sono riuscite a bloccarlo.