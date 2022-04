Cancellato il Lago dei Cigni al teatro di Lonigo: il compositore è il russo Čajkovskij, Kiev chiama il corpo di ballo ucraino

VICENZA - La guerra in Ucraina e i fatti degli ultimi giorni si ripercuotono sul mondo dell'arte, in questo caso della danza. Il corpo di ballo ucraino ha infatti cancellato lo spettacolo del "Lago dei Cigni" in programma stasera al Teatro comunale di Lonigo (Vicenza). Il motivo risiede nel fatto che il compositore della nota opera è il russo Pëtr Il'ič Čajkovskij.

Kiev chiama: il Lago dei Cigni viene cancellato

Gli artisti sono stati contattati dalla National Opera of Ukraine ed il ministero della Cultura ucraino che ha intimato loro di fermarsi. Lo spettacolo, a scopo benefico con l'intento di devolvere l'intero incasso a sostegno del popolo ucraino, sarà sostituito con "Giselle", balletto classico-romantico in due atti del 1841.

Non è la prima volta che la guerra condiziona anche le scelte artistiche o didattiche, impossibile non ricordare la recente vicenda dell'Università Bicocca di Milano che a inizio marzo è stata al centro della discussione dopo che Paolo Nori aveva rivelato che il suo corso sull'autore russo Fedor Dostoevskij era stato cancellato. In quel caso, dopo una serie di polemiche, il seminario è stato riconfermato.

La nota del Comune

Una decisione - si legge nel sito del Comune - presa dopo i gravi fatti occorsi a Bucha, Hostomel e Mariupol. «A malincuore siamo costretti a comunicare che il Corpo di Ballo ci ha informati, in data odierna, che la National Opera of Ukraine ed il Ministero della Cultura Ucraini hanno intimato loro di non portare in scena questa sera “Il Lago dei Cigni” con le musica del compositore russo Pëtr Il'ič Čajkovskij. Il Teatro Comunale di Lonigo pur rammaricato di questa decisione, accetta la proposta di sostituzione del “Lago dei Cigni” con “Giselle”, balletto romantico in due atti del 1841 e caposaldo fondamentale del repertorio della danza mondiale - si legge sul sito del Comune -. Il prezioso contributo degli sponsor ha permesso al Teatro comunale di organizzare l’evento a scopo benefico e di devolvere l’intero incasso a sostegno del popolo ucraino, confidiamo pertanto nella vostra comprensione ed auspichiamo che lo spettacolo possa essere ugualmente di Vostro gradimento. Il Teatro Comunale scusandosi per il disagio arrecato si impegna, comunque, a rimborsare il biglietto a coloro che non fossero più interessati a partecipare e che lo richiederanno alla biglietteria».

