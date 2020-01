Studentessa 12enne investita da un'auto sulle strisce pedonali: è grave

THIENE - Sono gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita, le condizioni di una studentessa di 12 anni, S.Z., residente a Thiene, investita questa mattina da un'autovettura mentre in viale del Lavoro stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali.



Secondo i rilievi effettuati dalla polizia locale Nord Est Vicentino, poco dopo le 7, la ragazzina, che era appena uscita da casa per recarsi a scuola, stava attraversando l'arteria all'altezza del civico 33, nelle adiacenze dell'intersezione con via Nogarette, quando è stata colpita in pieno dalla Ford Fiesta, condotta da A.B., 31 anni, residente a Marano Vicentino. A soccorrere per primo la studentessa è stato proprio l'automobilista che nel contempo ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.



Sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale di Santorso, i cui sanitari le hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasportato nel nosocomio dell'Alto Vicentino, dove è stata sottoposta a radiografie e controlli. Due pattuglie dei vigili hanno svolto gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica del sinistro e per regolare il traffico: visto l'orario in zona sono stati inevitabili i rallentamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA