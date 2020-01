PADOVA - Alle 8.20 spaventoso incidente frontale tra due auto in via Santa Lucia a Cittadella sulla Strada provinciale 24.



Una persona è stata estratta dalle lamiere, coinvolta anche una donna incinta che è stata portata in ospedale con elisoccorso. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.