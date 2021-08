Scontro all'incrocio tra auto e scooter: 19enne rianimato dal Suem, ma è gravissimo

SCHIO - Gravissimo incidente ieri sera, domenica 22 agosto, alle ore 22.35 a Schio. Una donna di 80 anni, A.B. di Valli del Pasubio, alla guida di autovettura Mercedes Classe A, stava percorrendo via Rovereto in direzione Valli del Pasubio. Giunta all'altezza dell'intersezione con via Generale Achille Papa, per cause in corso di accertamento, non riusciva ad evitare l'urto con il ciclomotore Malaguti condotto da M.D., ragazzo 19enne di Schio, che nel frattempo si era immesso in via Rovereto proveniente dalla laterale. A seguito dell'urto il giovane conducente del ciclomotore veniva soccorso a lungo dai sanitari di due ambulanze, che, con grande professionalità, ne hanno riattivato le funzioni vitali. Il giovane è stato trasportato, in prognosi riservata, all'Ospedale di Vicenza. Incolume la donna.