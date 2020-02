Perde il controllo e si schianta sul guardrail: auto distrutta, esce da sola

SANTORSO - Nella notte tra venerdì e sabato, alle 2.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la bretella autostradale che da Santorso va verso Thiene per un'auto finita contro un guardrail dopo la perdita di controllo del mezzo della donna alla guida. I pompieri, arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza la Renault Modus, mentre la guidatrice era già riuscita a venire fuori dall’auto gravemente danneggiata. La signora è stata assistita dal personale del Suem e portata in Pronto soccorso per ulteriori controlli. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore Ultimo aggiornamento: 09:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA