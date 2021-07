ROMANO D'EZZELINO - Ancora un mortale nella giornata di oggi, davvero funesta nel Nordest. L'incidente mortale, l'ennesimo, è avvenuto a Romano d’Ezzelino, in via Martiri di Belfiore, in una zona industriale e commerciale giusto ai confini con la superstrada Valsugana, verso Romano Alto, in area Ca' Cornaro.

Intorno alle 16, un mezzo pesante stava eseguendo una manovra quando ha investito un uomo a piedi di circa 60 anni. L’uomo è morto sul colpo.