Schianto in galleria tra due auto e un Tir: morto il conducente dell'Audi

CORNDEO - Incidente nella galleria Serenissima a Cornedo lungo la nuova tangenziale a Cornedo tra due auto e un camion: morto un automobilista, un altro è rimasto ferito. E' successo alle 14.50 di oggi, 16 marzo. I pompieri arrivati da Schio e Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi, e collaborato ai soccorsi del conducente della Volkswagen Golf, rimasto ferito e preso in cura dai sanitari SUEM. Niente da fare per il conducente dell’Audi A3 deceduto sul colpo. Illeso il conducente del Tir Sul posto la polizia locale e i carabinieri che hanno bloccato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per determinate le cause dell’incidente.

