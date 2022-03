VAL DI ZOLDO - Bosco in fiamme in località Igne, chiusa al transito (anche alle corriere) fino almeno alla mattinata di domani la strada provinciale 251 della Val di Zoldo per il rischio di caduta massi. E' successo stasera, 16 marzo 2022. Lo fa sapere il sindaco Camillo de Pellegrin. Domani mattina l'elicottero interverrà per le operazioni di spegnimento. La strada verrà presidiata per tutta la notte.