Schianto tra una Panda e una Ford Kuga: tre persone ferite e auto da buttare

CALDOGNO - Incidente tra due auto, tre persone rimangono ferite. Alle 16:15 di oggi, sabato 7 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 349 in via Altura a Caldogno per lo scontro tra due auto. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Fiat Panda un automobilista rimasto incastrato al posto guida. L'uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale come anche la coppia a bordo della Ford Kuga. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.