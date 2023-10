​ARZIGNANO (VICENZA) - Incidente stradale alle 16.20 del pomeriggio in via Mille ad Arzignano, martedì 3 ottobre. A scontrarsi due auto e un furgone, che è finito ruote all'aria. Feriti i tre autisti.

I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi mentre i tre feriti: due uomini e una donna sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ambulanza in Pronto Soccorso. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.