Sbanda, si schianta e si rovescia: ferito un trevigiano

MUSSOLENTE - Ieri , domenica 25 ottobre, alle 22:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Trieste per un’auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo dell’autista, rimasto ferito. I pompieri arrivati da Bassano hanno messo in sicurezza la vettura, mentre l’autista trevigiano era già stato preso in cura dal personale del SUEM per essere trasferito in ospedale. I vigili del fuoco hanno provveduto a disincastrare l’auto rimasta bloccata tra una ringhiera e gli alberi permettendone il recupero da parte del soccorso stradale.

Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima di mezzanotte.

