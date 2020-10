Scontro fra due auto, una cappotta sulla strada: ferite due donne

BASSANO - Poco prima delle 8 di oggi, lunedì 26 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Motton a Bassano del Grappa per un incidente tra due auto di cui una si è rovesciata: ferite due donne.

I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto cappottata la conducente, che è stata subito presa in cura dai sanitari del SUEM per essere trasferita in ospedale, come anche l’altra donna uscita dall'abitacolo autonomamente. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

