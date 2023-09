Incendio in un garage a Dueville: due auto e delle bombole di gpl inghiottite dalle fiamme

DUEVILLE (VICENZA) - Incendio in un garage: due auto inghiottite dalle fiamme. Le fiamme sono divampate oggi, 20 settembre, intorno alle 14.40 in via Milana a Dueville all'interno di una rimessa auto nel seminterrato. I pompieri accorsi da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme che hanno bruciato completamente due e tutto il materiale depositato all’interno del box. Coinvolte nelle fiamme anche due bombole di gpl di cui una alimentava un fornello per la cottura della conserva, da dove probabilmente si sono propagate le fiamme. Il rogo ha anche abbattuto il muro divisorio del garage coinvolgendo parzialmente anche le masserizie depositate in quello affianco.

Sul posto anche i carabinieri.