Incendio nella ditta di rifiuti, al lavoro tutta la notte. Controlli dell'aria di Arpav

MONTEBELLO VICENTINO - Sono proseguite tutta la notte le operazioni di spegnimento del capannone della ditta Futura, specializzata in trattamento e stoccaggio rifiuti, situata in via Lungo Chiampo a Montebello. L’incendio è divampato intorno alle 19.30 di ieri (giovedì 2 aprile), con lo sviluppo di un’alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, che ha allarmato i cittadini, per il rischio di una nube tossica.



Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Arzignano, Vicenza, Caldiero e Verona con tre autopompe, tre autobotti, un carro schiuma, un carro aria e 30 operatori coordinati dal funzionario di guardia e il capo servizio, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, che hanno coinvolto la parte centrale del capannone. A bruciare materiale secco in lavorazione che la ditta assembla in un prodotto combustibile per stufe.

Attorno alle 22, il rogo è stato messo sotto controllo dall’intenso lavoro dei pompieri, grazie anche alla compartimentazione del capannone, che ha bloccato l’estensione dell’incendio all’intera struttura. Stanno ora proseguendo le operazioni di bonifica iniziate ieri sera con lo svuotamento del capannone del materiale interessato dall’incendio grazie all’ausilio di una pala gommata dell’azienda. Le operazioni si concluderanno presumibilmente nella giornata odierna con la valutazione statica delle strutture e la messa in sicurezza del capannone.

Le cause dell’incendio sono al vaglio degli operatori dell’ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di Vicenza. Sul posto, già da ieri ma anche nella mattinata di oggi, i tecnici dell'Arpav che stanno effettuando i prelievi per accertare un eventualmente inquinamento a livello atmosferico. Al momento la situazione appare sotto controllo.



