TORRI DI QUARTESOLO (VICENZA) - Mercedes berlina a fuoco nella notte, intorno all'una, in via Po a Torri. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme divampate all'interno dell'auto, parcheggiata in strada dalla sera. Non si esclude l'incendio doloso. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.