Inaugurato il comprensorio “Melette” sull’Altopiano di Asiago

Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASIAGO. Nuove opportunità si aprono per gli appassionati degli sport e del turismo invernale con l’, un rilancio reso possibile, dopo lungo tempo di inattività, grazie a un investimento diprovenienti dai fondi 'Odi' per le aree di confine.nel comprensorio delle Melette inaugurato alla presenza dell’assessora regionaleche, dopo aver dato lettura del messaggio inviato dal presidente Luca Zaia, ha sottolineato come sia importante, per la prima regione turistica d’Italia, continuare a, priorità economica del Veneto.«Asiago presenta un contesto estremamente favorevole allo sviluppo - ha ricordato l’assessora. - E’ facilmente accessibile e adatto per conformazione a ospitare anche le nuove proposte turistiche, grazie alledisponibili per l’organizzazione di eventi.»«Qui la Regione ha investito anche sulla- ha sottolineato la Donazzan, - attivando da tre anni un Istituto per l’alta formazione nel turismo che tra l’altro,, è strutturato anche con il servizio di ospitalità, in modo di poter essere attrattivo pure per chi non vive nell’area, dove si insegna come fare qualità e come accompagnare gli.»Un plauso e un ringraziamento, ha concluso l’assessora, va proprio «agli investitori che hanno creduto nel futuro delle Melette, a cominciare dal presidenteche, con la sua azienda nota in tutto il mondo, ha dimostrato che la montagna va vissuta e che la si può vivere prosperando.»