Bassano invasa: più di 500 atleti alla quinta edizione del Torneo MBA

Bassano del Grappa, capitale del Minibasket. Si è appena concluso nella città del Ponte degli Alpini il quinto "Torneo MBA", manifestazione tra le più conosciute in Italia per le categorie Esordienti (nati nel 2008) della palla a spicchi, che ha visto più di 500 atleti da tutta Italia e anche Europa darsi battaglia nel finale di anno 2019.

Una tre giorni di pura pallacanestro con le gare di minibasket intrecciarsi con quelle di Baskin, lo sport inclusivo che sta sempre più prendendo piede nel territorio e a livello nazionale, una disciplina che permette ad atleti con disabilità e normodotati di gareggiare insieme, senza limiti di età o sesso: un successo il “Bas ● Kings Tournament” arrivato alla seconda edizione e che ha visto 120 atleti impegnati. 24 squadre italiane e una slovena nel minibasket, sei squadre nel Baskin, formazioni che hanno percorso – come ci fanno sapere dall’organizzazione – più di 900 km per arrivare all’appuntamento, 84 partite con 20 diversi arbitri a ruotarsi per mantenere alto il livello di gioco: numeri importantissimi non solo per una realtà come Bassano del Grappa, ma soprattutto per un movimento, quello del minibasket, che spesso fatica ad imporsi e a creare manifestazione di queste dimensioni.

Matera, Corato, Manfredonia, Pescara, Torino, Cigliano, San Giorgio su Legnano, Udine, Bologna e Lubiana, oltre alle molte venete presenti, tutti i giovani atleti ospitati da famiglie del luogo o hotel, un PalaAngarano praticamente sempre pieno come dimostra anche la finale vinta dal Basket Academy Trento contro il Basket Favro, mentre la palma d’oro del Baskin è andato al 6 Cesti Nove che ha avuto la meglio sul Panda Baskin Altopascio. “Al di là dell’aspetto più strettamente tecnico, quello che è piaciuto molto è stato il clima di armonia e sportività che si è respirato nelle tre giornate e il cui merito va, indistintamente, a tutti i partecipanti – ci confermano dalla società - sia a quelli in campo, con vinti e vincitori che, al termine di ogni partita, si fermavano in mezzo al parquet per darsi un sincero "cinque" e fare una foto insieme, che a quelli presenti sulle tribune”. Una manifestazione che sicuramente avrà seguito, anche grazie al contributo dello sponsor Fiorese Giovanni Srl e delle amministrazioni comunali di Bassano del Grappa, Cassola, Romano D’Ezzelino e Tezze sul Brenta, “che hanno patrocinato le due manifestazioni e i cui amministratori sono intervenuti alla serata di presentazione”. © RIPRODUZIONE RISERVATA